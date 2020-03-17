Mısır Çarşısı sessizliğe büründü - Son Dakika
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Mısır Çarşısı sessizliğe büründü

6 saat önce

Her gün binlerce ziyaretçisi olan tarihi Mısır Çarşısı, vatandaşların koronavirüs endişesinden olumsuz etkilendi.

Mısır Çarşısı sessizliğe büründü, System.String[]

Her gün binlerce ziyaretçisi olan tarihi Mısır Çarşısı, vatandaşların koronavirüs endişesinden olumsuz etkilendi.

Tarihi yarımadadaki turistik mekanlar koronavirüsten dolayı sessizliğe bürünüyor. Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs hayatın olağan akışını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği alanlar kapatılıyor. Bu önlemlerin ardından turistlerin de uğrak yerlerinden olan tarihi Mısır Çarşısı'nın her zamanki kalabalık görüntüsüne rastlanmıyor. Çarşıya yakın bölgelerde dezenfekte çalışmaları yapılarak hijyenik hale getiriliyor.

Ziyaretçi sayılarında ciddi bir düşüş olan tarihi çarşıda esnaflar da yaşanan bu sessizlikten yakınıyor. Tekstilden gıdaya, hediyelik eşyalardan altın-gümüşe kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunan tarihi çarşıda esnaflar da hızla yayılan koranavirüs tehlikesinden endişe ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerini anlatan Bayram Tuğlu isimli çarşı esnafı, "2 hafta önce işler biraz daha güzeldi. Şimdi çarşı daha sakin. Vaka sayısıyla orantılı olarak, vaka sayısı arttıkça ziyaretçi sayısı da düşüyor. Elimizden geldiği kadar tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Şu anda bulunan turistler de vakalardan önce gelen turistler. Onların da önümüzdeki süreçte ülkelerine dönmesiyle daha da çarşının sessiz kalacağını düşünüyorum" dedi

"DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZI KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMİYORUZ"

İşlerin düşmesinden ve virüsün hızla yayılmasından yakınan diğer bir esnaf Ferhat Salipçe, "Sayı arttıkça müşteriler kaçıyor. Turist de gelmiyor, vatandaşlarımız da gelmiyor. Önceki haftalarda çarşı daha kalabalıktı, vaka sayıları arttı. İnsanlar gelmeye çekiniyor. İşler durdu, bu olayların bitmesini umuyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla yapıyoruz her şeyi devletten beklemiyoruz" diye konuştu.

"HİJYEN KOŞULLARINI UYGULUYORUZ"

İdris Akkuş isimli esnaf ise, "Sadece Mısır Çarşısı için değil tüm ülke açısından tedirginlik verici durumla karşı karşıyayız. Tam ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Devletimiz önlemleri alıyor, bizde elimizden geldiği şekilde hijyen koşullarını uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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