Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı - Son Dakika
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Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı

6 saat önce

Mısır'da yıllardır cezaevinde tutulan kadın siyasi tutuklular "serbest bırakılmaları talebiyle" açlık grevine başladı.

Mısır cezaevlerindeki kadın tutuklular açlık grevine başladı, System.String[]

Mısır'da yıllardır cezaevinde tutulan kadın siyasi tutuklular "serbest bırakılmaları talebiyle" açlık grevine başladı.

Aralarında Mısırlı kadın muhalif Esma Şükr ve insan hakları savunucusu Selma Eşref'in de bulunduğu bir grup kadın aktivist, Facebook üzerinden ortak bir yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Başkent Kahire'nin batısında yer alan Kanatır Kadın Cezaevi'nde tutulan 10 kadın tutuklu, en doğal insani haklarından mahrum bırakılmakta ve çocuklarını dahi görmelerine izin verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Uydurma sebepler ve siyasi intikam" gibi Anayasa ve yasalarda yeri olmayan gerekçelerle cezaevinde tutulan 10 kadının geçen cumartesi gününden itibaren açlık grevine başladıkları duyuruldu.

Açlık grevine başlayan söz konusu kadınların isimlerini de açıklayan kadın aktivistler, Mısır ve dünya kamuoyuna "Mısırlı kadın tutuklulara destek" çağrısında bulundu.

Tutuklu yakınları açık grevini doğruladı

Öte yandan AA muhabirine konuşan adının açıklanmasını istemeyen tutuklu yakınları, açlık grevinin geçen cumartesi günü fiilen başladığını söyledi.

Eyleme başlayan 10 kadın, "yasaklı bir örgütü üye olmak (İhvan) ve yalan haber yaymak" gibi siyasi gerekçelerle gözaltına alınmıştı. Bazıları gözaltı sürelerinin üstünden aylar ve hatta yıllar geçmesine rağmen hala mahkemeye dahi çıkarılmadı.

Mısırlı yetkililerden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Mısır yönetimi de her fırsatta ülkedeki cezaevlerinde siyasi tutuklu ya da mahkum bulunmadığını ileri sürüyor.

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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