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Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak

6 saat önce

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubu, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında bir dizi eylem gerçekleştirilecek.

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak, System.String[]

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubu, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında bir dizi eylem gerçekleştirilecek.

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubu'ndan yapılan açıklamada, Mısır cezaevlerindeki bilim adamı, lise ve üniversite öğrencileri, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis binlerce kişinin, işkence ve ağır koşullar altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, aralarında kadınların ve öğrencilerin de bulunduğu mahkumların zaman zaman açlık grevi yaparak seslerini duyurmaya çalıştıkları aktarılarak, "Bazen sözde yargılamalarla alınan idam kararlarının infazı ile bazen de kötü koşullar sebebiyle hayatlarını kaybetmektedirler. Yakınlarının ve avukatlarının görüşmelerine izin verilmemektedir. Mısır hapishanelerindeki mazlumların durumlarına dair farkındalık oluşturmak, işkence, kötü koşullar veya infazla ölümlerine engel olabilmek ve özgürlüklerine kavuşmaları için 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bazı etkinlikler yapılacaktır." denildi.

6 Aralık'ta uluslararası bir kampanya başlatılacağı anlatılan açıklamada, "Bu kampanya ile bir taraftan mahpusların hikayeleri paylaşılacak bir yandan da onlara dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderilmesi istenecektir. 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle yakınları Mısır'da cezaevlerinde tutulanların da katılacağı el fenerleri ve meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. Yürüyüş, Mısırlıların yanı sıra Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun ve meslek gruplarının da desteğiyle 10 Aralık'ta saat 19.30'da Fatih Camisi avlusunda başlayarak Saraçhane Parkı'nda sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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