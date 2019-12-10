Son Dakika Haberleri: Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1)
Son Dakika Güncel Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1) - Son Dakika

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1)

6 saat önce

Fatih Camisinden düzenlenen gösteriden görüntüler Meşale detayları Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Biltaci'nin eşi ve Şehid Esma Biltaci ile röportaj Eşi Mısır cezaevinde mahkum olan ve kendisi de Mısır cezaevlerinde işkence göre Dr.

Fatih Camisinden düzenlenen gösteriden görüntüler

Meşale detayları

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Biltaci'nin eşi ve Şehid Esma Biltaci ile röportaj

Eşi Mısır cezaevinde mahkum olan ve kendisi de Mısır cezaevlerinde işkence göre Dr. Noha Kasım Mısır ile röportaj

Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkına yapılan yürüyüşten detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1)

Müslüman Kardeşler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:59 Kaynak: AA
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