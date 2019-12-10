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Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1)
6 saat önce
Fatih Camisinden düzenlenen gösteriden görüntüler Meşale detayları Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Biltaci'nin eşi ve Şehid Esma Biltaci ile röportaj Eşi Mısır cezaevinde mahkum olan ve kendisi de Mısır cezaevlerinde işkence göre Dr.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:59 Kaynak: AA
Fatih Camisinden düzenlenen gösteriden görüntüler
Meşale detayları
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Biltaci'nin eşi ve Şehid Esma Biltaci ile röportaj
Eşi Mısır cezaevinde mahkum olan ve kendisi de Mısır cezaevlerinde işkence göre Dr. Noha Kasım Mısır ile röportaj
Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkına yapılan yürüyüşten detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.
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