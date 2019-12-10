Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (1)

Fatih Camisinden düzenlenen gösteriden görüntüler

Meşale detayları

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden Muhammed Biltaci'nin eşi ve Şehid Esma Biltaci ile röportaj

Eşi Mısır cezaevinde mahkum olan ve kendisi de Mısır cezaevlerinde işkence göre Dr. Noha Kasım Mısır ile röportaj

Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkına yapılan yürüyüşten detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.