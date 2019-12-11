Son Dakika Haberleri: Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)
Son Dakika Güncel Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2) - Son Dakika

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)

6 saat önce

Saraçhane Parkı'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler Yapılan konuşmalar Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Saraçhane Parkı'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler

Yapılan konuşmalar

Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)

Saraçhane Parkı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 06:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]