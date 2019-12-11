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Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı (2)
6 saat önce
Saraçhane Parkı'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler Yapılan konuşmalar Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:05 Kaynak: AA
Saraçhane Parkı'nda toplanan vatandaşlardan görüntüler
Yapılan konuşmalar
Açıklamalardan detaylar İSTANBUL (AA) – Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubunca, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi.
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