Mısır, Cezayir ve Arap Birliği'nden Iraklılara diyalog diline öncelik vermeleri çağrısı - Son Dakika
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Mısır, Cezayir ve Arap Birliği'nden Iraklılara diyalog diline öncelik vermeleri çağrısı

30.08.2022 00:01
Mısır, Cezayir ve Arap Birliği'nden Iraklılara diyalog diline öncelik vermeleri çağrısı

Mısır, Cezayir ve Arap Birliği, Iraklıları mevcut siyasi krizi aşmak için diyalog diline öncelik vermeye çağırarak, ülkenin daha fazla şiddet, kaos ve kan dökülmesine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Mısır, Cezayir ve Arap Birliği, Iraklıları mevcut siyasi krizi aşmak için diyalog diline öncelik vermeye çağırarak, ülkenin daha fazla şiddet, kaos ve kan dökülmesine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Irak resmi ajansına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini vurguladı.

Sisi, siyasi krizin diyalog yoluyla, Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak şekilde aşılacağını umduğunu ifade etti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da siyasi krizdeki gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi şiddet tezahürleri gölgesinde Irak'taki gelişmelerin büyük endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can ve malın korunması için tüm taraflara diyalog dilini tercih etmeleri ve ülkenin yüksek çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

Irak'ın içinde bulunduğu aşamayı aşarak güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmesinin umulduğu ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterinin sözcüsü Cemal Rüşdi yaptığı yazılı açıklamada, birliğin genel sekreteri Ahmed Ebulgayt'ın, Irak'taki tüm tarafları, ülkenin istikrarı için tehdit oluşturan mevcut durumun üstesinden gelmek amacıyla ulusal çıkarları diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdığını belirtti.

Irak'taki durumun daha fazla şiddete, kaosa ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, soğukkanlı ve itidali davranılması ve farklı gruplardan göstericilerin tüm silahlı eylemlerden uzak durması ve kan dökülmesinin önlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin bugün Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi ölmüş, 100'ü aşkın eylemci yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Cezayir, Mısır, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Cezayir ve Arap Birliği'nden Iraklılara diyalog diline öncelik vermeleri çağrısı - Son Dakika

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