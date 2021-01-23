Mısır, Çin aşısının ikinci sevkiyatını teslim aldı - Son Dakika

Mısır, Çin aşısının ikinci sevkiyatını teslim aldı

23.01.2021 23:29
Mısır, Çin aşısının ikinci sevkiyatını teslim aldı, System.String[]

Çin "Sinopharm" firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci sevkiyatı Mısır'a ulaştı.

Çin "Sinopharm" firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci sevkiyatı Mısır'a ulaştı.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı bugün, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Uluslararası Kahire Havalimanı'na getirildi.

Önümüzdeki hafta aşı yapımına başlanacağı belirtilerek, aşının öncelikle sağlık personelleri, karantina altındakiler, tümör ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlıkları olan riskli gruplara 21 gün arayla iki doz halinde uygulanacağı duyuruldu.

Bakanlık, söz konusu aşının, salgını önlemede yüzde 86, virüse karşı antikor üretmede yüzde 99, orta ve ağır vaka seviyesine ulaşmayı engellemede yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Mısır'a Çin "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı 10 Aralık 2020'de gerçekleşmiş, 11 Aralık'ta aşılamanın başlayacağı duyurulmuş ancak ertelenmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahire, Tümör, Arap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Mısır, Çin aşısının ikinci sevkiyatını teslim aldı - Son Dakika


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