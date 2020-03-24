Son Dakika › Dünya › Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı - Son Dakika Dünya
Mısır Covid-19 salgınına karşı iki hafta boyunca akşamları dışarı çıkma yasağı getirme kararı aldı
7 saat önce
Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır’da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19 ile sabah 07 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.
Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Mısır'da hastalığa yakalananların sayısının artması üzerine, bu ülkede akşam 19 ile sabah 07 arasında dışarı çıkma yasağı getirildi.
Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, yasak dolayısıyla özel ve kamu toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:17
Son Dakika Umutlandıran gelişmeyi bizzat duyurdu: Çin'den ilaç getirdik, iyileşme süresini 4 güne indiriyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji