Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, üçlü zirve için Irak'ta - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yi Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda karşıladı.
Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sisi için Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi.
Zirvede, üç ülke arasında ekonomik, ticaret ve yatırım alanında iş birliği meseleleri masaya yatırılacak.
Kaynak: AA
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