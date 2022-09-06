Mısır Cumhurbaşkanı, Filistin Devlet Başkanı ile Gazze'deki sükûneti korumanın önemini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'deki son gelişmeleri ve Gazze Şeridi'ndeki süküneti korumanın önemini değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi bir ziyaret kapsamında başkent Kahire'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İttihadiye Sarayı'ndaki makamında bir araya geldi.

Gazze Şeridi'ndeki sükuneti korumanın ve Filistin'in tutumunun desteklenmesine yönelik tüm çabaların birleştirilmesinin önemine değinen Sisi, Filistin davasına yönelik mümkün olan her desteğin verilmeye devam edileceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da bölgedeki son gelişmeleri ve barış sürecini ilerletmek için gösterilen girişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan taraflar, Filistin davasının desteklenmesine yönelik çabalar ve bu kapsamda atılacak adımların görüşülmesi için mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve birtakım bölgesel konular ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temasları kapsamında dün Mısır'a gelmişti.