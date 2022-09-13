Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 8 yıl sonra ilk kez Katar'da - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 8 yıl sonra ilk kez Katar'da

13.09.2022 17:46
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 8 yıl sonra ilk kez Katar'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında geldiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında geldiği Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iktidara geldiği 2014 yılından bu yana ilk kez Katar'ı ziyaret etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Sisi'yi, başkent Doha'da bulunan Uluslararası Hamed Havalimanı'nda Katar Emiri Al Sani karşıladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin iki gün sürecek Katar temasları kapsamında "ikili ilişkileri güçlendirme yolları ve bölgesel konuların ele alınacağı" duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Emir Temim, Katar, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 8 yıl sonra ilk kez Katar'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 8 yıl sonra ilk kez Katar'da - Son Dakika
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