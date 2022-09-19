Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hindistan Savunma Bakanı'yla askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hindistan Savunma Bakanı'yla askeri iş birliğini görüştü

19.09.2022 17:58
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hindistan Savunma Bakanı'yla askeri iş birliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile askeri iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile askeri iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Hint Bakan Singh'i kabul etti.

Görüşmede Mısır'ın iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduğunu ifade eden Sisi, tüm alanlarda çalışma ortaklığını aktif hale getirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Konuk Bakan Singh de iş birliği ilişkileri çerçevesinde karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmayı, askeri ve güvenlik yönünü güçlendirmeyi umduklarını kaydetti.

İkili ayrıca, "ortak üretim, teknoloji transferi, ortak tatbikat, tecrübe ve bilgi alışverişi alanlarında iş birliğini geliştirme yollarını" görüştü.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in bugün başladığı Mısır ziyaretinin iki gün sürmesi bekleniyor.

İki ülkenin ordu birlikleri Şubat 2021'de Mısır'da ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, India, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hindistan Savunma Bakanı'yla askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika

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