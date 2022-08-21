Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında "Arap birliğinin önemi" vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklaması ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Mısır'ı ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ülkenin batısındaki El-Alameyn Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

İki lider, buradaki görüşmede, Arap coğrafyasının tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel krizlere kalıcı çözümler bulmak için tüm çabaların birleştirmesinin önemi üzerinde durdu.

Sisi ve Al Nahyan, anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümlenmesi için diyaloğa ve diplomatik yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, "ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek fırsatlar" ele alındı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Mısır ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.