Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında "Arap birliğinin önemi" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında "Arap birliğinin önemi" vurgusu

21.08.2022 16:40
Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında "Arap birliğinin önemi" vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mevkidaşı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki zorluklar karşısında Arap birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklaması ve BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Mısır'ı ziyaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ülkenin batısındaki El-Alameyn Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

İki lider, buradaki görüşmede, Arap coğrafyasının tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel krizlere kalıcı çözümler bulmak için tüm çabaların birleştirmesinin önemi üzerinde durdu.

Sisi ve Al Nahyan, anlaşmazlıkların ve krizlerin barışçıl yollarla çözümlenmesi için diyaloğa ve diplomatik yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, "ikili iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek fırsatlar" ele alındı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Mısır ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

YORUMLAR
500
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında 'Arap birliğinin önemi' vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:25 Şarkıcı Demet Akalın'dan "Göğüslerini biraz daha aç, terbiyesizsin" diyen takipçisine sert tepki
16:21 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın El Ittifak'a transfer olduğunu açıkladı
15:45 Bakan Soylu'dan 35 kişinin öldüğü kazalarla ilgili açıklama: Soruşturma çok yönlü sürüyor, eksik görürsek bedelini ödetiriz
15:34 Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifak ile anlaşma sağladı
15:33 Yunan medyası "Türkleri titreten" sözleriyle servis etti! İşte sosyal medyanın diline dolanan o İHA
15:17 Oyuncu Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını sarstı! Ünlü isimler taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:52 Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 16:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır ve BAE'den bölgedeki zorluklar karşısında "Arap birliğinin önemi" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement