Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile İsrail Başbakanı Lapid Gazze'deki ateşkesi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği üç gün süren saldırıların ardından varılan ateşkesi değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, İsrail Başbakanı Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Sisi, Gazze'deki mevcut sükunetin korunması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gerginliğe yol açması muhtemel her türlü girişimin önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

Ülkesinin, Gazze'de durumun kontrol altına alınması ve çatışmaların genişlemesinin önlenmesi için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Sisi, Lapid'e, Gazze'de yaşam koşullarını iyileştirilme ve Filistin yönetimi ile ekonomik ilişkiler geliştirilmeye yönelik adımlar atma çağrısında bulundu.

Lapid de Mısır'ı, bölgedeki ateşkese yönelik başarılı arabuluculuğu nedeniyle takdir ettiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.