Hasan Abdullah, daha önce Uluslararası Finans Enstitüsü, Gelişmekte Olan Piyasalar Danışma Kurulu (EMAC), Mısır Merkez Bankası ve Mısır Menkul Kıymetler Borsası'nda çeşitli görevler üstlenmişti.

Konuya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Merkez Bankası'na yeni atama - Son Dakika

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