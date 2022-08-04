Mısır'daki "ulusal diyalog" toplantısında 15 alt komite kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'daki "ulusal diyalog" toplantısında 15 alt komite kuruldu

04.08.2022 02:10
Mısır'daki "ulusal diyalog" toplantısında 15 alt komite kuruldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği "ulusal diyalog" sürecinin Mütevelli Heyeti, "özgürlükler" ve "yüksek fiyatlar" konularını da içeren 15 alt komitenin kurulduğunu bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği "ulusal diyalog" sürecinin Mütevelli Heyeti, "özgürlükler" ve "yüksek fiyatlar" konularını da içeren 15 alt komitenin kurulduğunu bildirdi.

Ulusal diyalog için oluşturulan sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Kahire'deki akademide başladığı belirtildi.

Yapılan dördüncü toplantıda, uzun tartışmaların ardından komiteler ve bunlarda ele alınacak konuların sınıflandırıldığı ifade edildi.

Siyasi eksen komitesinin, başta "insan hakları ve genel özgürlükler" olmak üzere 3 alt komite, sosyal komitenin de eğitim ve aile gibi konularla ilgili 5 alt komiteden oluşacağı aktarılan açıklamada, ekonomi komitesinin ise başta "enflasyon, yüksek fiyatlar ve sosyal adalet" olmak üzere 7 alt komite içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, komitelerin raportörlerinin belirlenmesinde gerekli dengelerin dikkate alınacağı ve bir sonraki oturumun 27 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.

Ulusal Diyalog Teknik Sekreterliği başkanı Mahmud Fevzi de toplantının ardından televizyonda yaptığı açıklamada, bir sonraki oturumun ve komitelerin raportörlerinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın tamamlanmasının ardından diyalog oturumlarının başlayacağını belirtti.

Fevzi, oturumların halka açık konferanslar şeklinde olmayacağını, kurumsal bir şekilde yürütüleceğini, konuların herkese açık komiteler aracılığıyla tartışılacağını ifade etti.

Diyaloğun anayasayı değiştirecek sonuçlara yol açacağına ihtimal vermeyen Fevzi, müzakerelerin Cumhurbaşkanı Sisi tarafından talep edilen ulusal eylem öncelikleri etrafında döndüğünü dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "düşünce mahkumları" olarak tanımlanan 6 siyasi aktivistin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Uzmanlara göre ulusal diyalog süreci kapsamında Mısır'daki siyasi tutuklulardan serbest kalanların sayısında artış görülüyor.

YORUMLAR
500
Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi
Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'daki 'ulusal diyalog' toplantısında 15 alt komite kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 02:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'daki "ulusal diyalog" toplantısında 15 alt komite kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement