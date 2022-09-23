Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazartesi günü hükümete, gemiler için yeşil enerji ile temiz yakıt üretmek ve dağıtmak için bir ağ kurulması amacıyla dünyanın en büyük konteyner nakliye hatlarından biri olan Maersk ile işbirliği yapması talimatını verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin Maersk'in CEO'su Soren Skou ile "Mısır'daki gemiler için 15 milyar dolarlık yatırımla temiz yakıt üretme projesi" üzerine görüştüğü kaydedildi.

Projenin 100.000'den fazla iş fırsatı sağlayacağı da ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, özellikle eğitim, uzmanlık alışverişi, deniz taşımacılığı, lojistik, konteyner yükleme-boşaltma terminalleri ve denizcilik hizmetleri alanlarında Süveyş Kanalı İdaresi ile Maersk arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yolları da ele alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Kahire'den bildiriyor.