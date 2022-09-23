Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak

23.09.2022 08:03
Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazartesi günü hükümete, gemiler için yeşil enerji ile temiz yakıt üretmek ve dağıtmak için bir ağ kurulması amacıyla dünyanın en büyük konteyner nakliye hatlarından biri olan Maersk ile işbirliği yapması talimatını verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pazartesi günü hükümete, gemiler için yeşil enerji ile temiz yakıt üretmek ve dağıtmak için bir ağ kurulması amacıyla dünyanın en büyük konteyner nakliye hatlarından biri olan Maersk ile işbirliği yapması talimatını verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin Maersk'in CEO'su Soren Skou ile "Mısır'daki gemiler için 15 milyar dolarlık yatırımla temiz yakıt üretme projesi" üzerine görüştüğü kaydedildi.

Projenin 100.000'den fazla iş fırsatı sağlayacağı da ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, özellikle eğitim, uzmanlık alışverişi, deniz taşımacılığı, lojistik, konteyner yükleme-boşaltma terminalleri ve denizcilik hizmetleri alanlarında Süveyş Kanalı İdaresi ile Maersk arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yolları da ele alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Kahire'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Mısırlı Heykeltraş Hurda Metalden Sanat Eseri Yaratıyor Mısırlı Heykeltraş Hurda Metalden Sanat Eseri Yaratıyor Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı
Kaynak: Xinhua

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:06:52. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Mısır ve Maersk, Gemiler İçin 15 Milyar Dolarlık Temiz Yakıt Projesi Kapsamında İşbirliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement