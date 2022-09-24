Mısır ve Sudanlı yetkililer, Hedasi Barajı ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Mısır ve Sudanlı yetkililer, Hedasi Barajı ve ikili ilişkileri görüştü

24.09.2022 20:54
Mısır ve Sudanlı yetkililer, Hedasi Barajı ve ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Burhan ile başkent Kahire'deki El-İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, ortak ilgi alanına giren bölgesel gelişmeler ile Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı ele alındı.

Sisi ile Burhan, Hedasi Barajı ile ilgili olarak ilerleyen dönemde koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin, siyasi ve askeri ilişkilerdeki mevcut ivmeyi yakalayacak şekilde güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan'da ekonomik, güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Burhan ise hem halk hem de resmi düzeyde Sudan'ın, Mısır'a derin takdir duygusu beslediğini ve iki ülke halkı ile hükümetleri arasındaki yakınlık ve köklü bağlarla gurur duyduğunu ifade etti.

Burhan, Sudan'da barış ve istikrarın korunması için farklı platformlarda verdiği destek için Mısır'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Etiyopya, Sudan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Sudanlı yetkililer, Hedasi Barajı ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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