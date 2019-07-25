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Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Sibsi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı

8 dakika önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Sibsi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı, System.String[]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı göndererek üzüntüsünü dile getirdi. Sisi, Sibsi'nin ailesine başsağlığı dilediği mesajında, "Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus halkının ve tüm Arap halklarının vicdanında canlı ve etken olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah başkent Tunus'taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti. - KAHİRE
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
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