Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Sibsi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı gönderdi. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı göndererek üzüntüsünü dile getirdi. Sisi, Sibsi'nin ailesine başsağlığı dilediği mesajında, "Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus halkının ve tüm Arap halklarının vicdanında canlı ve etken olarak kalacak" ifadelerini kullandı.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi bu sabah başkent Tunus'taki askeri hastanede hayatını kaybetmişti. - KAHİRE
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