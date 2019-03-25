Son Dakika Haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı Askeri İş Birliğini Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı Askeri İş Birliğini Görüştü

1 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı Askeri İş Birliğini Görüştü, System.String[]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Kahire'ye resmi ziyarette bulunan Çin Savunma Bakanı Wei'yi kabul etti.

Çin'le iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade eden Sisi, iki ülke ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerden övgüyle söz etti.

Çinli Bakan Wei de gelecek dönemde iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanlarında daha çok iş birliği yapılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

İkili, görüşmede, ortak öneme sahip meseleleri, askeri ve güvenlik alanlarında iş birliği ile terörle mücadele konularını ele aldı.

Çin Savunma Bakanı Wei, Mısır ziyaretine pazar günü başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:15:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı Askeri İş Birliğini Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]