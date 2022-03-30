Mısır Cumhurbaşkanı ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, Sudanlı mülteciler konusunu görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinde, Sudanlı mültecilerin ülkesinde en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Burhan ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Uluslararası örgütlerin, Mısır yönetiminin, Sudanlı mültecilere kötü muamelede bulunduğu yönündeki haberlerinin ardından gerçekleşen görüşmede, askeri alanda iş birliğini derinleştirme ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Sisi, Mısır'ın, Sudan'ın içinden geçtiği hassas dönemin farkında olduğunu ve Sudan'a insani yardım ve lojistik destek sunmaya devam ettiğini vurguladı.

Sisi ayrıca, "kardeş Sudan topluluğunun ikinci vatanları olan Mısır'da her zaman hoş karşılandığını ve en iyi şekilde ağırlandığını" dile getirdi.

Açıklamaya göre, Burhan da, Sudanlıların gördüğü muameleden ötürü Mısır'a takdirlerini iletti.

Sisi ile Burhan, Libya ile Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) konusunu da ele aldı.

Libya'nın toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasının önemine işaret eden taraflar, krizin siyasi yollarla çözülmesi amacıyla yürütülen her türlü çalışmayı desteklediklerini vurguladı.

Taraflar, Hedasi Barajının doldurulması ve çalıştırılmasında hakkaniyetli, adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Mısır polisinin, Aralık 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında en az 30 Sudanlı mülteciyi keyfi olarak gözaltına aldığını, bazılarını darp ettiğini ve zorunlu çalışmaya tabi tuttuğunu ifade etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise 29 Mart'ta söz konusu iddiaları yalanlamıştı.