Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi arasında üçlü zirve - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi arasında üçlü zirve

21.03.2022 22:25
Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi arasında üçlü zirve

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile görüştüğü belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, üçlü zirve Mısır'ın doğusundaki Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleşti.

Haberde, görüşmenin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakerelerle eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de haberinde, Şarm eş-Şeyh'teki üçlü "olağanüstü" zirvenin, nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin akabinde yapıldığına dikkati çekti.

Mısır ve BAE'den görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, üçlü zirve öncesinde Bennett ve Bin Zayid ile ayrı ayrı görüşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi arasında üçlü zirve - Son Dakika


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