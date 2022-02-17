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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Konseyi Başkanı ile Libya'yı görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Konseyi Başkanı ile Libya'yı görüştü

17.02.2022 00:18
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Konseyi Başkanı ile Libya'yı görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Libya'daki durumları görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Libya'daki durumları görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brüksel'i ziyaret eden Sisi'nin, AB Konseyi Başkanı Michel ile bir araya geldiği belirtildi.

AB Konseyi'nde gerçekleşen görüşmede Mısır'ın komşusu Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Sisi ile Michel'in Libya'daki gelişmelerle alakalı ikili diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve siyasi sürece destek verilmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Görüşmede ayrıca Mısır ile AB ilişkilerinin masaya yatırıldığı ifade edilirken, ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

AB Konseyi'ni ilk kez ziyaret eden Sisi'nin, temaslarının ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.

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Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Konseyi Başkanı ile Libya'yı görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, AB Konseyi Başkanı ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
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