Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

26.06.2022 16:46
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları çerçevesinde ülkeye gelen BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ı başkent Kahire'deki makamında kabul etti.

Al Nahyan'ın Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, Mısır-BAE ilişkilerinin onlarca yıl öncesine dayandığını belirterek, BAE'nin birçok önemli meselede Mısır'ı destekleyici tutumundan övgüyle söz etti.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan da Mısır'ın bölgedeki barışı koruma çabaları ışığında güvenlik ve istikrarı artıracak şekilde iki ülkenin ortak çıkarları kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.

Açıklamada tarafların, başta ekonomik düzeyde olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi, özelikle enerji, ulaştırma, liman ve turizm sektörleri olmak üzere birçok alanda BAE'nin Mısır'daki yatırımlarının artırılması yollarının da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, resmi ziyareti kapsamında bugün başkent Kahire'ye gelen BAE'li Bakan Al Nahyan'ın ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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