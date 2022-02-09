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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

09.02.2022 16:39
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede Libya'daki son gelişmeler başta olmak üzere ortak öneme sahip bazı bölgesel sorunları değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin, her iki ülkenin de Libya sorununun çözüme kavuşturulması konusunda önemli rolünün bulunduğu noktasında hemfikir olduğu aktarıldı.

Görüşmede ayrıca Sisi ve Tebbun'un, "Libya'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, ülkenin birlik ve egemenliğinin korunması" adına mevcut çabaların devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Sisi'nin görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik atılımlara da değinerek, bu alanda iletişim kanallarının açık olmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Öte yandan, Tebbun'un Mısırlı mevkidaşına, iki ülke arasındaki resmi ve halk düzeyindeki yakın bağlardan memnuniyetini ilettiği kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Libya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile 'Libya'daki gelişmeleri' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile "Libya'daki gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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