Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CIA Direktörü Burns ile "bölgesel meseleleri" görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ü kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, başta istihbarat ve güvenlik olmak üzere birçok alanda ikili iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel meseleler, Libya, Etiyopya'daki Hedasi Barajı, Filistin ve Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Sisi, Burns'ün Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade ederken, Mısır'ın çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine verdiği önemi dile getirdi.

Burns ise ABD'nin, Afrika kıtası, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu meselelerinde Mısır ile olan mevcut koordinasyonu devam ettirme arzusunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan görüşmede, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve ABD'nin Kahire Büyükelçisi Jonathan Cohen de hazır bulundu.