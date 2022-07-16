Suudi Arabistan'da Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi - Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ın konuşması CİDDE - ABD Başkanı Joe Biden'ın da yer aldığı Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açılış konuşması ile başladı. Zirveye katılan Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah konuşma yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin yanı sıra Mısır, Irak ve Ürdün'ün davet edildiği "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"ne Biden da katıldı.

ABD Başkanı Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı olmuştu.