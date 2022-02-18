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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya'daki "siyasi sürece" destek - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya'daki "siyasi sürece" destek

18.02.2022 16:54
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya'daki "siyasi sürece" destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brüksel'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile yaptığı görüşmede Libya'daki "siyasi sürece" verdiği desteği vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brüksel'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile yaptığı görüşmede Libya'daki "siyasi sürece" verdiği desteği vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret eden Sisi'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul ettiği belirtildi.

Libyalıların "kardeş halk" olarak nitelendirildiği açıklamada Sisi'nin, "Libya krizinin çözümüne yönelik mevcut siyasi yollarla tüm ikili, bölgesel ve uluslararası girişimleri" desteklediği bilgisine yer verildi.

Sisi'nin ayrıca, Libya halkının özgür iradesini harekete geçirmek için Libya tarafı ile mevut koordinasyonun artırılması yönündeki arzusunu da dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de Mısır'ın uluslararası arenada Libya'daki mevcut siyasi sürece ve Libya ulusal ordusunun birleştirilmesine yönelik verdiği desteği takdir etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitmişti.

Libya'da ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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cumhurbaşkanı, Brüksel, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Libya'daki 'siyasi sürece' destek - Son Dakika


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