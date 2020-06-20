Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını verdi.

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlere göre, Sisi, ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ordu güçlerine hitap eden Sisi, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." dedi.

Sisi, Mısır ordusunun bölgenin en güçlülerinden biri olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini dile getirdi.

Sisi'nin bu açıklamasının, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerin sekteye uğradığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Baraj, gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İnşaatın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.