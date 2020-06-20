Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı. - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ordu güçlerine hitap eden Sisi, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." dedi.

Konuşması televizyonda yayınlanan Sisi, Mısır ordusunun bölgenin en güçlülerinden biri olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini dile getirdi.

Sisi, "Artık gerek kendimizi savunma açısından gerek Libya'da seçilmiş tek meşru otorite olan (Tobruk'taki) Temsilciler Meclisi'nin talebi üzerine olsun Mısır'ın (Libya'ya) yapacağı herhangi bir doğrudan müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır. (Libya'ya müdahale durumunda) Hedeflerimiz, ülkenin batı sınırını korumak ve Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir parçası olması hasebiyle Libya'da güvenlik ve istikrarın hızlı bir şekilde sağlanmasını desteklemek, Libyalıların akan kanını durdurmak, derhal ateşkesi sağlamak ve Birleşmiş Milletler gözetiminde kapsamlı müzakereleri başlatmak olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sisi, 8 Haziran itibarıyla Libya geneli için ateşkes çağrısı yaptıkları Kahire Bildirgesi'nin kabul görmemesini de eleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 6 Haziran'da Mısır'ın başkent Kahire'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "Kahire Bildirgesi" isimli bir girişimi duyurmuştu. Ancak girişim Libya hükümeti ve başka ülkeler tarafından reddedilmişti.

Sisi, Libya halkının birini diğerine karşı tercih etmediklerini ve onların güvenlik ve istikrarlarını düşünmekten başka bir çıkarlarının olmadığını söyledi.

"(Libya'nın sahil kenti) Sirte ve (güneyindeki askeri üsse sahip) Cufra (kentleri) kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." diyen Sisi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ömrümüzde hiç bir zaman kimseye karşı savaş açmadık ve hiç bir kimsenin egemenliğine saldırmadık. Size saygı gösterdik ve müdahale etmedik. Çünkü tarihe, siz zor durumdayken ülkenize müdahale ettiğimizin yazılmasını istemiyoruz. Ancak şimdi durum değişti. Arap ulusal güvenliği ve Mısır-Libya ulusal güvenliği sarsılıyor. Libya'nın güvenlik ve istikrarından başka bir şey istemiyoruz. Bizim ağırbaşlılığımızı zayıflık, sabrımızı da tereddüt olarak algılayanlar yanılıyor. Bizim sabrımız, zayıflık ya da tereddütten değil, durumun netleşmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması içindir."

Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı

Konuşmasında Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'na da değinen Sisi, Mısır halkının Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerden endişeli olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin uzun yıllardır müzakerelerden yana olduğunu ve hala da bu yönde hareket ettiklerini, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıdıklarını aktaran Sisi, bunu yaparken son ana kadar diplomasi ve siyasi yolların açık kalmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sisi, müzakereleri sonuçlandırmak ve herkesin çıkarlarını gerçekleştirmek için güçlü bir şekilde hareket etmeye ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Sisi'nin bu açıklamasının, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerin sekteye uğradığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından bugün BMGK'den "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Baraj, gelecek ay doldurulmaya başlanacak

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

İnşaatın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.