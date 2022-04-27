Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, herhangi bir istisna olmaksızın ülkedeki tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" süreci başlatılmasını istedi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Sisi, her yıl düzenlenen "Mısır ailesi iftarı" programına iştirakinin ardından ülkedeki gelişmeler hakkında yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

"Bu vatan herkese yeter." diyerek, Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi'nin yeniden etkinleştirilmesi talimatını veren Sisi, Ulusal Gençlik Konferansı yönetimine de ülkedeki tüm siyasi partilerle koordineli bir şekilde ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçte yapılması gereken öncelikler hakkında siyasi diyalog başlatılması talimatı verdi.

Sisi, gerçekleştirilecek siyasi diyaloğun sonuçlarının bizzat kendisine iletilmesini isterken, diyaloğun son sürecine kendisinin de katılacağını söyledi.

"Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz"

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu bazı kişilerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz. Bu vatan hepimize yeter." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.