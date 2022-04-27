Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı

27.04.2022 00:33
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, herhangi bir istisna olmaksızın ülkedeki tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" süreci başlatılmasını istedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, herhangi bir istisna olmaksızın ülkedeki tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" süreci başlatılmasını istedi.

Devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, Sisi, her yıl düzenlenen "Mısır ailesi iftarı" programına iştirakinin ardından ülkedeki gelişmeler hakkında yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

"Bu vatan herkese yeter." diyerek, Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi'nin yeniden etkinleştirilmesi talimatını veren Sisi, Ulusal Gençlik Konferansı yönetimine de ülkedeki tüm siyasi partilerle koordineli bir şekilde ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçte yapılması gereken öncelikler hakkında siyasi diyalog başlatılması talimatı verdi.

Sisi, gerçekleştirilecek siyasi diyaloğun sonuçlarının bizzat kendisine iletilmesini isterken, diyaloğun son sürecine kendisinin de katılacağını söyledi.

"Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz"

Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu bazı kişilerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fikir ayrılıkları 'vatan' ilkesini bozmaz. Bu vatan hepimize yeter." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede "siyasi diyalog" başlatma niyetinde olduklarını ifade etmişti.

Ülkede 24 Nisan'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
Mısır'da Pamuk Ekim Zamanı Mısır'da Pamuk Ekim Zamanı Kazak Cumhurbaşkanı ve Çin Savunma Bakanı Askeri İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı Kazak Cumhurbaşkanı ve Çin Savunma Bakanı Askeri İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı

cumhurbaşkanı, Nisan, Vatan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle 'ulusal diyalog' talimatı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
23:27 Apandisiti patlayan Eser Yenenler ameliyata alındı! Durumunun iyi olduğu öğrenildi
23:20 İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
23:01 Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi
22:34 Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 00:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den tüm siyasi partilerle "ulusal diyalog" talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement