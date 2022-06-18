Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Bahreyn Kralı Al Halife ikili iş birliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, remi ziyaret kapsamında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine gelen Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile ikili iş birliğini ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Bahreyn Kralı Al Halife ile Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldi.

Al Halife'nin Mısır ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden koordinasyonun artırılması, uluslararası ve bölgesel meselelerde Arapların iş birliğinin geliştirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.

Bahreyn Kralı Al Halife de Mısır ziyaretinin iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliğini desteklemek kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Mısır'ın bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik önemli bir role sahip olduğunu aktaran Al Halife, ayrıca, Mısır-Bahreyn ilişkilerinin seyrinden memnuniyetini dile getirerek, bu ilişkileri daha fazla derinleştirmek ve geliştirmek arzusunda olduğunu bildirdi.

Görüşme kapsamında, başta ekonomi ve yatırım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel meselelerin de masaya yatırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada tarafların, bu meselelerde mevcut koordinasyonun artırılmasına yönelik fikir birliğine vardıkları belirtildi.

Açıklamada, resmi temasları kapsamında bugün Mısır'a gelen Bahreyn Kralı Al Halife'nin ziyaretinin ne kadar süreğine ilişkin bilgi yer almadı.