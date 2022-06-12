Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Letonya Dışişleri Bakanı ikili iş birliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ikili ilişkilerin ve iş birliğinin artırılması konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics'i Kahire'deki makamında kabul etti.

Rinkevics'in ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Sisi, iki ülke arasında ortak öneme sahip siyasi meselelerde koordinasyonun sürdürülerek ikili ilişkilerin ve ortak iş birliğinin artırılmasına yönelik arzusunu dile getirdi.

Mısır'da faaliyet gösteren Letonyalı şirketlere işaret eden Sisi, özellikle turizm, eğitim, teknoloji ve iletişim gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics de Mısır'ın Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika kıtasındaki rolü ışığında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, başta yasa dışı göç ve terörizm olmak üzere Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ile bunun dünya ekonomisine yansımaları gibi ortak öneme sahip bir dizi mesele de masaya yatırıldı.

Mısır ve Letonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Bu arada Rinkevics'in Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle ayrıca görüşmesinde eğitim ve bilim alanında iş birliğinin artırılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında eğitim ve bilim alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik mevcut anlaşmada yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Şukri ve Rinkevics'in ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerin yanı sıra yatırım, ekonomi ve siyasi alanlarda ikili iş birliğini geliştirme yollarını değerlendirdikleri aktarıldı.