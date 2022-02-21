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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü

21.02.2022 18:23
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ailesiyle tatilini geçirmek üzere Mısır'da bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ailesiyle tatilini geçirmek üzere Mısır'da bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'deki makamında eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile bir araya geldi.

Sisi, Mısır ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Sarkozy'nin sunduğu katkılardan övgüyle söz etti. Mısır Cumhurbaşkanı, Sarkozy'nin tatil için ülkesini tercih etmesinden de ayrıca memnun olduğunu ifade etti.

Sarkozy de Sisi ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca kendisine ve ailesine gösterilen sıcak karşılama ile misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de hazır bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ailesi ile sömestir tatilini geçirmek üzere Mısır'a geldiği aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştü - Son Dakika
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