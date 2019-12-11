Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Libya'daki krize birkaç ay içinde çözüm bulacağız" - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Libya'daki krize birkaç ay içinde çözüm bulacağız"

6 saat önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'daki krizin ülkesinin milli güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, krize birkaç ay içinde çözüm bulacaklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'daki krizin ülkesinin milli güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, krize birkaç ay içinde çözüm bulacaklarını söyledi.

Mısır'ın güneyinde yer alan Asvan kentinde yapılan Afrika Çalıştayının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Libya'ya sınırı bulunduğunu ve bu ülkede yaşananlardan öncelikle Mısır'ın milli güvenliğinin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Afrika ülkelerini teröre karşı iş birliği yapmaya çağıran Sisi, "Libya'da çözüm için hızlı bir şekilde hareket edeceğiz ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde Libya krizine bir çözüm bulacağız. Tabii ki siyasi çözüm." dedi.

Teröre karşı "ortak hareket etmekten başka çare bulunmadığına" dikkati çeken Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır'ın terör sorunu olan bütün ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu, bu konuda mesai harcayacaklarını ve bir sonuç almadan da kamuoyuna açıklama yapmayacaklarını kaydetti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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