Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi - Son Dakika

İngiltere- Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.