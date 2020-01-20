Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi

7 saat önce

İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

İngiltere- Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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