Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi protesto edildi
7 saat önce
İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:08 Kaynak: AA
İngiltere- Afrika Yatırım Zirvesine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Mısır Devrim Konseyi'nin çağrısıyla InterContinental Hotel önünde bir araya gelen bir grup gösterici tarafından protesto edildi.
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