Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rönesans Barajı tartışmalarının gölgesinde Cibuti'yi ziyaret etti - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya tarafından inşa edilen Rönesans Barajı ile ilgili olarak, hiçbir ülkenin tek taraflı adımını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Sisi, Rönesans Barajı ile ilgili tartışmaların devam ettiği sırada Cibuti'ye düzenlediği resmi ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı.

Cibutili yetkililer ile Rönesans Barajı ve bölgesel konulara dair görüşmeler yürüttüklerini belirten Sisi, Cibutili mevkidaşı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldi.

Sisi, Etiyopya tarafından inşa edilen barajla ilgili açıklama yaparak, "Mısır, herhangi bir ülkenin bölge halklarının haklarını göz ardı eden tek taraflı bir oldu bittiyi reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Cibuti ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Sisi, Kızıldeniz'de de iş birliğini yoğunlaştırmak istediklerini vurguladı.

Bölge uzmanlarından Raşid Abdi, Sisi'nin Cibuti ziyaretiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Rönesans Barajı'na devam etmesinin ziyarette etkili olduğunu kaydetti.

Abdi, "Sisi'nin Etiyopya ile sınır olan Cibuti'yi ziyaret etmesi, Rönesans Barajı krizi sürecinde önemli. Kahire, daha önce Kenya ile savunma anlaşması imzaladı, şimdi de Sudan ve Cibuti ile ilişkilerini geliştiriyor." dedi.

Somali, Etiyopya ve Eritre ile sınırı olan Cibuti, Kızıldeniz ve Aden Körfezi arasındaki stratejik konumuyla dikkati çekiyor.