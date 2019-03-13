Son Dakika Haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı Kabul Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı Kabul Etti

15 dakika önce

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Orgeneral Avad bin Avf'ı makamında kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı Kabul Etti, System.String[]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Orgeneral Avad bin Avf'ı makamında kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Bin Avf'ı kabulünde, Sudan Ulusal İstihbarat Müdürü Orgeneral Salah Kuş ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil hazır bulundu.

Kabulde açıklama yapan Sisi, ülkesinin, Sudan'ın güvenlik ve istikrarını Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir uzantısı olarak kabul ettiğini ve Sudan'a bu konuda tam destek verdiğini vurguladı.

Orgeneral Bin Avf da Mısır'ın, Sudan'ın güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik "sınırsız" desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her düzeyde güçlendirmenin yolları ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:12 Kaynak: AA

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