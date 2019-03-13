Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı Kabul Etti
15 dakika önce
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Orgeneral Avad bin Avf'ı makamında kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah es- Sisi
, Sudan
Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Orgeneral Avad bin Avf'ı makamında kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Bin Avf'ı kabulünde, Sudan Ulusal İstihbarat Müdürü Orgeneral Salah Kuş ile Mısır Dışişleri Bakanı
Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil hazır bulundu.
Kabulde açıklama yapan Sisi, ülkesinin, Sudan'ın güvenlik ve istikrarını Mısır'ın ulusal güvenliğinin bir uzantısı olarak kabul ettiğini ve Sudan'a bu konuda tam destek verdiğini vurguladı.
Orgeneral Bin Avf da Mısır'ın, Sudan'ın güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik "sınırsız" desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.
Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her düzeyde güçlendirmenin yolları ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:12 Kaynak: AA
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