Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi

04.07.2022 14:36
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin gazetecilerle bir röportaj gerçekleştirdiği belirtildi.

Röportajda, "Sadece bir grup dışında tüm düşünürler, sendikalar, aydınlar ve siyasi güçler için ulusal diyalog başlattık." ifadelerini kullanan Sisi, bu grubun adını ise paylaşmadı.

Ancak Mısır medyası, haberlerinde Sisi'nin İhvan'a işaret ettiğini yazdı.

Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın dünkü haberinde, ulusal diyalog toplantılarının 5 Temmuz Salı günü öğleden sonra yapılacağı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı Marmaris'te bir anda denizde beliren köpekbalığı korku yarattı! Vatandaşlar kafasına paspasla vurarak bölgeden uzaklaştırdı Çin-Mısır Ortaklığı ile İnşa Edilen Metro Hattının Açılışına Mısır Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Katıldı Çin-Mısır Ortaklığı ile İnşa Edilen Metro Hattının Açılışına Mısır Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Katıldı Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin 'bir grup' dışında herkesi kapsadığını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ulusal diyalog sürecinin "bir grup" dışında herkesi kapsadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement