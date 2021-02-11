Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Başbakanı ile enerji alanında iş birliği ve terörle mücadeleyi görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Ürdün Başbakanı Beşir el- Hasavne'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele kapsamında ortak hareket etme konularında fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki barış süreci ve 8 Şubat'ta Arap Birliğinin Dışişleri Bakanları düzeyinde "Filistin meselesi" için gerçekleştirdiği zirveden çıkan kararların da masaya yatırıldığı aktarıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ürdün'e son resmi ziyaretini 18 Ocak 2020'de gerçekleştirmişti.