Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Zelenskiy ile telefonda görüştü

24.03.2022 22:38
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'da sahadaki ve insani düzeydeki konuların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmeler de ele alındı.

Sisi, diyalog ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi gerektiğini vurgularken, müzakereler yoluyla krizin siyasi çözümünü hızlandıracak tüm çabaların destekleneceğini ifade etti.

Ukrayna'da sahadaki gelişmeleri ve kötüleşen insani koşulları büyük bir endişeyle takip ettiğini kaydeden Sisi, Ukrayna'daki Mısır vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi için Kiev yönetiminin aldığı tedbirleri de takdir ettiğini dile getirdi.

Zelenskiy de Kahire yönetiminin Mısır'da bulunan Ukraynalı turistlere sağladığı yardımlar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahire yönetimi, ülkedeki Ukraynalı turistlere otellerde ücretsiz konaklama imkanı ve gitmek istedikleri ülkelere yine ücretsiz bilet temini gibi konularda destek olmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de bugün Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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