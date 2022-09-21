Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz imzasıyla yayımlanan açıklamada, 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı, bu kişilerin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı kaydedildi.

Mısır yasalarına göre Cumhuriyet Savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 15 Eylül'de de 46 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 271'e ulaşmış oldu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.