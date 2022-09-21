Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı

21.09.2022 10:56
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi, Tarık el-Huli ve Muhammed Abdulaziz imzasıyla yayımlanan açıklamada, 28 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı, bu kişilerin resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı kaydedildi.

Mısır yasalarına göre Cumhuriyet Savcısı, tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 15 Eylül'de de 46 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurmuştu.

Böylece Cumhurbaşkanı Abdulfettaf es-Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bu yana Mısır'da tahliye edilen tutuklu sayısı 271'e ulaşmış oldu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da özeleştiri yaptı: Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da özeleştiri yaptı: Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde Karadeniz kadınının tarladan sofraya 'mısır unu' mesaisi Karadeniz kadınının tarladan sofraya 'mısır unu' mesaisi
Kaynak: AA

Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 16:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 28 tutuklu hakkında tahliye kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement