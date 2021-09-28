Mısır'da 1'i iki yıldır gözaltında tutulan 4 muhalifin serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika

Mısır Başsavcılığı, "şiddete teşvik" ile ilgili iki davanın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 muhalifin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde, yetkili soruşturma makamlarının (savcılık) Selefi vaiz Şeyh Mahmud Şaban'ın serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi.

Haberde "şiddete teşvik ve yasalara aykırı gruplara katılmak" suçlamasıyla 2019'da gözaltına alınan Şaban'ın iki yıllık azami gözaltı süresini tamamladığına işaret edildi.

Sada el-Beled gazetesinin haberinde ise yetkili soruşturma makamlarının "şiddete teşvik" ile suçlanan Saad Feyyad, Hişam Mişali ve Eşref Abdulmunim'in de serbest bırakılmasına hükmettiği aktarıldı.

Muhalif "Selefi Cephe"nin sembol isimlerden olan söz konusu üç kişi, haklarındaki "şiddet ve teröre teşvik" suçlamalarını reddediyor.

İslami gruplarla ilgili davalarda yetkili avukat Halid el-Mısri, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımlarda, savcılığın Şaban, Feyyad, Abdulmunim ve Mişali'yi serbest bırakma kararı aldığını doğruladı.

Henüz yargı makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mısır'da En- Nur Partisi'nin başını çektiği yönetimi destekleyen Selefiler olduğu gibi, Selefi Cephe gibi muhalif Selefiler de bulunuyor.

Mısır'da savcılık 2013 yılında yapılan askeri müdahalenin ardından çıkarılan yasalara dayanarak, sanıkları mahkeme kararı olmadan uzun süre gözaltına tutulabiliyor.

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