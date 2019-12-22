Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu yapıldı - Son Dakika

Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu yapıldı

6 saat önce

Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu yapıldı, System.String[]

Mısır'da 10 bakanı kapsayan kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Parlamentosu, 10 bakanlıkta yapılan değişiklikleri, bugün genel kurulda yapılan oturumda onayladı.

Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlığı gibi önemli bakanlıkları içermeyen değişiklik kapsamında, 25 Ocak Devrimi sonrasında kaldırılan Enformasyon Bakanlığı tekrar ihdas edildi.

Tarihi Eserler ve Turizm Bakanlıklarının birleştirildiği ve önceden olduğu gibi yine 32 bakanın bulunacağı yeni kabineyi kurma görevi tekrar Başbakan Mustafa Medbulli'ye verildi.

Adalet, Uluslararası Yardımlaşma, Sivil Havacılık, Sosyal Dayanışma, Ziraat, Sanayi ve Ticaret, Yatırım, Tarihi Eserler ve Turizm, Parlamenter Meclisleri ve Enformasyon Bakanları değiştirildi.

Revizyon kapsamında 11 bakan yardımcısının da değiştirildiği belirtildi.

Geçen ayın sonunda da 27 ilin 16'sının valisi de değiştirilmişti.

- Sisi dönemi hükümetleri

2014 yılı haziran ayında işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde şimdiye kadar 3 başbakan görev yaptı.

Haziran 2018'den bu yana Mustafa Medbulli'nin başbakanlık yaptığı ülkede, sağlık durumu nedeniyle istifa eden Şerif İsmail Eylül 2015 ve Haziran 2018 tarihleri arasında, önceki başbakan İbrahim Mihlib ise Haziran 2014'ten Eylül 2015'e kadar bu görevde bulunmuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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