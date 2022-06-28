Mısır'da 10 İhvan mensubu sanığa idam cezası verildi

Mısır'da Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi, 215 sanığın yer aldığı Hilvan Tugayları olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) 10 üyesini idam cezasına çarptırdı.

Mısır resmi haber ajansında yer alan haberde, mahkemenin, 2013'te başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan Polis Merkezi'ne baskın düzenlenmesine ilişkin davada yargılanan kişilerden 10 İhvan mensubunun idamına oybirliğiyle karar verdiği kaydedildi.

Mahkeme, sanıkları "terör suçu işlemek, kamu malına zarar vermek ve silah taşımaktan" suçlu buldu.

Davada yargılanan 56 sanık müebbet (25 yıl), 63 sanık 15 yıl ve 35 sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava sonucunda 43 sanığın beraatine karar verilirken, 8 sanığın ise vefatı sebebiyle davası düştü.

İdam cezası verilen kişiler arasında ülke dışında bulunan önde gelen İhvan üyelerinden Yahya Musa da bulunuyor.

On hükümlünün avukatları önceki celselerde suçlamaları reddetmişti.

Mısır yasalarına göre, Olağanüstü Yüksek Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesinin tüm kararları kesin karar olarak kabul ediliyor.

Ülke Cumhurbaşkanının, karar kesinleştiğinde, cezayı değiştirme, iptal etme veya ilgili makamlar tarafından uygulanmak üzere onaylama hakkı bulunuyor.