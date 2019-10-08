Son Dakika Haberleri: Mısır'da 1070 öğretmen "İhvancı" oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı
Son Dakika Güncel Mısır'da 1070 öğretmen 'İhvancı' oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

Mısır'da 1070 öğretmen "İhvancı" oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı

22 dakika önce

Mısır'da 1070 öğretmen, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

Mısır'da 1070 öğretmen

Mısır'da 1070 öğretmen, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye oldukları gerekçesiyle görevden alındı.

Mısır Eğitim Bakanı Tarık Şevki düzenlediği basın toplantısında, 1070 öğretmenin görevine son verildiğini duyurdu.

Şevki, öğretmenlik mesleğini icra edenlerin özel vasıflar taşıması gerektiğini, görevden alma kararının, öğretmenlerin İhvan'a üye olmaları ya da haklarında açılmış davalarda hüküm giymeleri neticesinde alındığını belirtti.

Görevden alınan öğretmenlerden söz konusu kararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mısır'da demokratik seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından birçok kentte darbe karşıtı gösteriler düzenlenmiş, gösterilere katılan çoğunluğu İhvan mensubu binlerce kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı.

Darbenin ardından göreve gelen Bakanlar Kurulu, 25 Aralık 2013'te İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmişti.

Müslüman Kardeşler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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