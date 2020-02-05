Mısır'da 12 yaşında bir kız 'kadın sünnetinden' öldü, ailesi ve doktor tutuklandı

Mısır'ın Asyut vilayetinde kadın sünneti yüzünden hayatını kaybeden 12 yaşındaki bir kızın aile üyeleri ve ameliyatı yapan doktor tutuklandı.



Mısır'da kadın sünneti 2008'den bu yana yasak olsa da kırsalda hala yaygın olan bir ritüel. Ayrıca kadın hakları savunucuları, yargının söz konusu yasağı uygulamada eksik kaldığında dikkat çekiyor.