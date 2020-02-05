Mısır'da 12 yaşında bir kız 'kadın sünnetinden' öldü, ailesi ve doktor tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'da 12 yaşında bir kız 'kadın sünnetinden' öldü, ailesi ve doktor tutuklandı - Son Dakika Dünya

Mısır'da 12 yaşında bir kız 'kadın sünnetinden' öldü, ailesi ve doktor tutuklandı

6 saat önce

Mısır’ın Asyut vilayetinde kadın sünneti yüzünden hayatını kaybeden 12 yaşındaki bir kızın aile üyeleri ve ameliyatı yapan doktor tutuklandı. Hükümet araştırmasına göre, 15 ila 49 yaşlarındaki Mısırlı kadınların yaklaşık yüzde 87'si kadın sünnetine maruz kaldı

Mısır'da 12 yaşında bir kız 'kadın sünnetinden' öldü, ailesi ve doktor tutuklandı, System.String[]

Mısır'ın Asyut vilayetinde kadın sünneti yüzünden hayatını kaybeden 12 yaşındaki bir kızın aile üyeleri ve ameliyatı yapan doktor tutuklandı.


Mısır'da kadın sünneti 2008'den bu yana yasak olsa da kırsalda hala yaygın olan bir ritüel. Ayrıca kadın hakları savunucuları, yargının söz konusu yasağı uygulamada eksik kaldığında dikkat çekiyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:39 
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