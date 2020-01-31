Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu sünnet kurbanı - Son Dakika
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Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu sünnet kurbanı

6 saat önce

Mısır'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sünnet edildikten sonra öldüğü bildirildi.

Mısır'da 12 yaşındaki kız çocuğu sünnet kurbanı, System.String[]

Mısır'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sünnet edildikten sonra öldüğü bildirildi. Çocuğu sünnet eden doktor hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Mısır gazetesi El Ahram'da yer alan habere göre Mısır'ın Asyut vilayetinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sünnet edildikten sonra yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı. Haberde, kız çocuğunu sünnet eden doktor hakkında savcılığın yakalama kararı çıkardığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Kız çocuğunun anne, babası ve bir amcasının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.


Yarı resmi Ulusal Kadın Konseyi tarafından yapılan açıklamada, olayın Çarşamba günü meydana geldiği duyuruldu.


Kadınların sünnet edilmesi Mısır'da 2008 yılından beri yasak. Ancak Mısır'ın kırsal kesimlerinde hala kadın sünnetlerinin yaygın olarak yapıldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mısır'da 15 ila 19 yaşlarındaki kız çocukları ve kadınların yüzde 81'i cinsel organları kesilmek suretiyle sünnet edilmiş. Dünya genelinde kadınların sünnet edilmesinin en yaygın olduğu ülkeler ise Somali ve Mali.


Kadınlara yapılan bu müdahale bir insan hakkı ihlali olarak sayılıyor. Kadınlara ve kız çocuklarının cinsel organlarına tıbbi bir gerekçe olmadan dışardan yapılan her tür müdahale sünnet olarak tanımlanıyor. Kadınların cinsel zevk almasını engellemeyi amaçlayan bu işlem yoğun kanama, enfeksiyon, sonradan kist oluşması ya da ölü doğumlar gibi komplikasyonlara yol açıyor.


dpa/HS,GA


(c)

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:35 
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