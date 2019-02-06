Son Dakika Haberleri: Mısır'da 16 İhvan Mensubu Müebbet Hapse Çarptırıldı

Mısır'da 16 İhvan Mensubu Müebbet Hapse Çarptırıldı

1 saat önce

Mısır'da kamu oyunda "Roket hücresi" olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 16 sanık hakkında verilen müebbet (25 yıl) Yargıtay tarafından onandı.

Mısır'da 16 İhvan Mensubu Müebbet Hapse Çarptırıldı, System.String[]
Mısır'da kamu oyunda "Roket hücresi" olarak bilinen davada Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 16 sanık hakkında verilen müebbet (25 yıl) Yargıtay tarafından onandı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada sanıkların itirazlarını değerlendiren Yargıtay, 16 İhvan mensubuna verilen müebbet ve 6 sanığa verilen 3'er yıllık hapis cezasını onadı.

Kararın nihai olduğu ifade edildi.

Söz konusu davada İhvan mensupları, kamu kuruluşları, devlet televizyonu ve radyosunu hedef almak için roket imal etmekle suçlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Müslüman Kardeşler, Mısır, Güncel
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