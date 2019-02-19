Mısır'da 16 Terörist Öldürüldü
54 dakika önce
Mısır İçişleri Bakanlığı, Ariş şehrinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 16 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Mısır İçişleri Bakanlığı
, Ariş şehrinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 16 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Teşkilatının, Mısır'ın Ariş şehrinde 2 teröristin şehirdeki önemli tesisler ve insanlara saldırı planladığını tespit ettiği, El Ubeyde bölgesinde terk edilmiş bir binada bulunan terörist gruba baskın düzenlendiği, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Güvenlik kuvvetlerinin, Abu Eyta bölgesinde inşa edilmekte olan bir binadaki terörist gruba baskın düzenlediği, çıkan çatışma sırasında da 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği belirtildi. - KAHİRE
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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